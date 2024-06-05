Миколаївські рятувальники на човні обстежують ставок. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Ввечері, 4 червня, у ставку в селі Романова Балка, що на Миколаївщині, потонув чоловік.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що 4 червня о 20:40 до миколаївських рятувальників звернулася жінка, яка повідомила, що у ставку села Романова Балка зник її чоловік 1965 року народження.

«Рятувальники шукали чоловіка до пізнього вечора, але безрезультатно», – зазначили рятувальники.

Вранці, 5 червня рятувальники продовжили пошуку. Тіло чоловіка віднесло на 12 метрів від берега. Його вилучили і транспортували на суходіл.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

За інформацією ДСНС, на Миколаївщини від початку 2024 року це вже шостий трагічний випадок на водному об'єкті. Загинули шестеро людей, двоє з них наприкінці травня та в червні.

Нагадаємо, у січні 2024 року у Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік.