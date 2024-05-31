У ніч на 31 травня у Краснодарському краї Росії внаслідок удару безпілотників загорілася нафтобаза.
Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.
За його словами, вогонь охопив 3 цистерни з нафтопродуктами. Пожежі надано високу категорію складності.
«Там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджені й горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху», — написав він.
Він додав, що є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, але не уточнив їхню кількість. Решту співробітників евакуювали, додав Веніамін Кондратьєв.
Нагадаємо, що у Москві над ранок 30 травня спалахнув склад на площі 2000 квадратних метрів.
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У ніч на 31 травня у Краснодарському краї Росії внаслідок удару безпілотників загорілася нафтобаза.
Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.
За його словами, вогонь охопив 3 цистерни з нафтопродуктами. Пожежі надано високу категорію складності.
«Там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджені й горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху», — написав він.
Він додав, що є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, але не уточнив їхню кількість. Решту співробітників евакуювали, додав Веніамін Кондратьєв.
Нагадаємо, що у Москві над ранок 30 травня спалахнув склад на площі 2000 квадратних метрів.