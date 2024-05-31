Пожежа на нафтобазі. Фото з Telegram-каналів

У ніч на 31 травня у Краснодарському краї Росії внаслідок удару безпілотників загорілася нафтобаза.

Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

За його словами, вогонь охопив 3 цистерни з нафтопродуктами. Пожежі надано високу категорію складності.

«Там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджені й горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху», — написав він.

Він додав, що є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, але не уточнив їхню кількість. Решту співробітників евакуювали, додав Веніамін Кондратьєв.

Нагадаємо, що у Москві над ранок 30 травня спалахнув склад на площі 2000 квадратних метрів.