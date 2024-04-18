Військовий аеродром у Джанкої, фото з відкритих джерел

Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідки, знищено або пошкоджено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Як зазначають в ГУР, наразі кількість уражених або знищених об’єктів авіації РФ уточнюють та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії.

Нагадаємо, 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом здійнявся дим. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управлінняугруповання «Центр» військ РФ.