Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними розвідки, знищено або пошкоджено:
Як зазначають в ГУР, наразі кількість уражених або знищених об’єктів авіації РФ уточнюють та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії.
Нагадаємо, 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом здійнявся дим. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управлінняугруповання «Центр» військ РФ.
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Внаслідок удару по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму, де дислокуються російські війська, вдалося знищити або критично пошкодити низку техніки.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними розвідки, знищено або пошкоджено:
Як зазначають в ГУР, наразі кількість уражених або знищених об’єктів авіації РФ уточнюють та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії.
Нагадаємо, 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом здійнявся дим. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за результативний удар по пункту управлінняугруповання «Центр» військ РФ.