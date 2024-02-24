Україна повернула ще двох дітей з окупованої Луганщини. Ілюстративне фото: Aris Messinis

З тимчасово захопленої росіянами території Луганської області вдалось повернули двох дівчат-підлітків.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На момент широкомасштабного вторгнення Росії вони жили з бабусею і дідусем у селі на Луганщині. Їхня матір працювала в місті. Село швидко захопили росіяни, тож вивезти доньок одразу не вдалося.

Протягом 2022 року дівчата змушені були вчитися у школі за російською програмою. Згодом загарбники почали тиснути на бабусю й дідуся, погрожували і наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком.

«Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції та Громадська спілка «Українська мережа за права дитини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 20 лютого, Україні вдалось повернути ще одинадцять дітей. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях та в РФ.

Раніше з окупації також повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.