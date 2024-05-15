Дмитро Лубінець, фото: Olena Vedmid

З початку повномасштабної війни правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Найбільше випадків насильства зафіксовано у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях

«Наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях», – зазначив омбудсмен.

Зазначається, що постраждали від дій окупантів українські діти, жінки та чоловіки.

«Наш пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами. Для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані. Ми маємо робити все, щоб захистити й полегшити страждання тих, для кого ця війна змінила життя на «до» і «після», – написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.