З початку повномасштабної війни правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Найбільше випадків насильства зафіксовано у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях
«Наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях», – зазначив омбудсмен.
Зазначається, що постраждали від дій окупантів українські діти, жінки та чоловіки.
«Наш пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами. Для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані. Ми маємо робити все, щоб захистити й полегшити страждання тих, для кого ця війна змінила життя на «до» і «після», – написав Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.
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З початку повномасштабної війни правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Найбільше випадків насильства зафіксовано у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях
«Наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях», – зазначив омбудсмен.
Зазначається, що постраждали від дій окупантів українські діти, жінки та чоловіки.
«Наш пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами. Для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані. Ми маємо робити все, щоб захистити й полегшити страждання тих, для кого ця війна змінила життя на «до» і «після», – написав Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.