Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

У Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У притулку містяни зможуть отримати соціально-психологічну, медичну та правову допомогу, а також безпечний тимчасовий прихисток на термін від кількох тижнів до трьох місяців.

Для тих, хто пережив насилля, створили умови для почуття комфорту та безпеки. Спальні кімнати обладнані ліжками, загалом в одній кімнаті можуть одночасно перебувати 17 людей: 12 дорослих та 5 дітей. Також в притулку є три ванні кімнати, одна з яких для осіб з інвалідністю. Крім того, у людей буде можливість скористатися пральними, сушильними машинами та кухнею з усією необхідною технікою та посудом. Також, у прихистку буде є кімната відпочинку з ігровими куточками для дітей.

Фахівці з соціальної роботи цілодобово працюють у притулку і готові надати допомогу постраждалим. Також у центрі є штатний психолог.

На відкритті закладу були присутні заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров, директорка відділу гуманітарного реагування Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine Шоко Аракакі, представник UNFPA в Україні Массімо Діана, представники національної поліції та громадських організацій.

«Цей об'єкт є досить важливим для Миколаєва, тому що на сьогодні психологічно-соціальний стан у родинах значно погіршився і ми частіше спостерігаємо прояви домашнього насилля. Ми підготували кадри, пройшли навчання, співпрацюємо з різними структурами, які дотичні до роботи з домашнім насиллям, і готові приймати людей. Для того, щоб убезпечити життя і здоров'я тих, хто постраждав, ми готові надавати сервісно-соціальні послуги», - сказав Анатолій Петров.

Створення закладу стало можливим за підтримки Міністерства соціальної політики України, Миколаївської міської ради, UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової допомоги уряду Великої Британії й Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги в рамках проєкту «Міста та громади, вільні від домашнього насильства».

Зазначається, що адреса притулку не розголошується заради безпеки тих, хто там перебуває. Аби отримати допомогу та прихисток, необхідно звернутися до: патрульної поліції — 102, або мобільних бригад: +38(050)811-45-20; +38(050)533-07-34; +38(086)145-94-52 та центру соціальних служб: (0512)46-37-08, вул. Потьомкінська, 95а.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Притулок. Фото: Миколаївська міська рада. Притулок. Фото: Миколаївська міська рада.

Нагадаємо, що з початку роботи програми «Прихисток» Україна виплатила ₴176 мільйонів тим, хто надав житло переселенцям.