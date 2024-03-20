Миколаївський глиноземний завод, фото з відкритих джерел

У Фонді державного майна України прокоментували процес завершення націоналізації ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», який з початку 2000-х років належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Як повідомили на сайті Фонду державного майна України, дане рішення «підтвердження рішучості та роботи на наближення перемоги».

Станом на 20 березня 2024 року Миколаївський глиноземний завод передано під повне управління Фонду державного майна України (ФДМУ).

«Санкційні активи мають працювати виключно на розвиток вітчизняної економіки. Кожен успішний кейс — чітке підтвердження рішучості та роботи Команди ФДМУ на наближення перемоги та підтримку обороноздатності країни», – наголосив очільник відомства Віталій Коваль.

Також він вважає, що ефективна реалізація санкційних активів може бути прикладом та стимулом для пришвидшення конфіскації російського майна за кордоном.

«Важливо продавати конфісковане майна і спрямовувати кошти на підтримку та відновлення України — це справедливо», – додав Віталій Коваль.

Нагадаємо, що 30 січня 2023 в Офісі генпрокурора повідомили про арешт 32 мільйонів гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Мова йде про Миколаївський глиноземний завод, який входить до холдингу російського олігарха Олега Дерипаски.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Водночас алюмінієвий гігант «РУСАЛ», яким володів російський олігарх Олег Дерипаска, пов'язав призупинення виробництва на Миколаївському глиноземному заводі зі зниженням чистого прибутку у першому півріччі 2022 року.

У 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) раніше заявляло, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.

При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.