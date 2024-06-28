Мобільний звʼязок. Фото: відкритих джерел

В Україні за останні півроку встановили близько 2 300 базових станцій мобільного звʼяку. На місяць в середньому встановлюють близько 240 нових.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров міністр.

Як відомо Росія за останній час постійно обстрілює як, енергетичну інфраструктуру, так і системи звʼязку, через що мобільний звʼязок під час відключень електроенергії значно погіршується.

За словами, міністра цифрової інформації, мобільні оператори не лише продовжують відновлювати знищене обладнання, а й інвестують у покращення наявного.

— За останні півроку вони встановили рекорд базисних станцій — 2 295+ у понад 300 населених пунктах. На відео — нещодавнє підняття вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. Вона працює в радіусі 10+ кілометрів, і завдяки їй ще у 2 400 людей буде зв’язок, — пише Михайло Федоров.

В Мінцифри нагадали, що до 2030 року вони планують забезпечити мобільним звʼязком та доступом до Інтернету 98% населення. Наразі цей показник складає 91%.

Нагадаємо, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.