Україна повернула тіла 77 полеглих захисників. Фото: svidomi.in.ua

Сьогодні, 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що вдалося репатріювати 12 тіл захисників, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох із Запорізького напрямку.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України, ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Також подяку за сприяння висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

«Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», — йдеться у повідомленні.

Після ідентифікації тіла полеглих оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.