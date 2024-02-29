З окупованих територій вивезли ще одну групу дітей. Фото: Микола Кулеба

З тимчасово окупованих територій вдалося повернули ще одну групу людей з тимчасово окупованих РФ територій.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що врятувати вдалося 5 дітей — двох дівчаток та трьох хлопчиків. Серед урятованих дітей також є одна сирота. Загалом вік дітей, яких вдалося вивезти на безпечну територію, — від 4 до 16 років.

«Зараз дорослі та малі — в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», — сказав Олександр Прокудін.

За його словами, організації Save Ukraine, яка організувала вивезення дітей. Загалом із початку 2024 року на підконтрольні території вже повернули 25 дітей із Херсонщини.

Водночас засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба стверджує, що на підконтрольну Україні території повернули шістьох дітей разом із їхніми родинами. Усього організація повернула з Росії та тимчасово окупованих територій 251 дитину.

Нагадаємо, з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.