Наслідки удару РФ по Харкову 30 квітня / Фото: опублікував Олег Синєгубов

Унаслідок авіаударів, завданих армією РФ 30 квітня по Харкову, загинув 24-річний мирний житель.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Загиблий — 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення», — написав він.

За словами Олега Синєгубова, ще дев’ять людей постраждали. Із них пʼятьом було надано допомогу на місці. Трьох жінок віком 28, 38, 40 років і 42-річного чоловіка, які дістали вибухових травм, госпіталізували.

Зазначається, одне влучання зафіксували в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалік. Пошкоджено понад 40 гаражів. Три легкові автомобілі загорілися, ще шість пошкоджено. Другого удару було завдано по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.

Наслідки удару РФ по Харкову 30 квітня / Фото: опублікував Олег Синєгубов Наслідки удару РФ по Харкову 30 квітня / Фото: опублікував Олег Синєгубов Наслідки удару РФ по Харкову 30 квітня / Фото: опублікував Олег Синєгубов

Нагадаємо, армія РФ обстріляла Рибаківку на Миколаївщині пошкодивши лінії електропередач біля бази відпочинку.