Ілюстративне фото ДСНС Миколаївщини

В Миколаєві у неділю, 7 липня, виявили тіло загиблого чоловіка в гаражі, де стався вибух.

Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

Інцидент стався близько 14:00. За невідомих обставин в гаражі приватного домоволодіння по вулиці Будівельників, 11 стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. В результаті загинув чоловік 1983 року народження.

В управлінні зазначили, що обставини з'ясовується.

Нагадаємо, в Миколаєві на проспекті Героїв України, 23 невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Caddy.