В Миколаєві у неділю, 7 липня, виявили тіло загиблого чоловіка в гаражі, де стався вибух.
Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
Інцидент стався близько 14:00. За невідомих обставин в гаражі приватного домоволодіння по вулиці Будівельників, 11 стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. В результаті загинув чоловік 1983 року народження.
В управлінні зазначили, що обставини з'ясовується.
Нагадаємо, в Миколаєві на проспекті Героїв України, 23 невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Caddy.
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В Миколаєві у неділю, 7 липня, виявили тіло загиблого чоловіка в гаражі, де стався вибух.
Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
Інцидент стався близько 14:00. За невідомих обставин в гаражі приватного домоволодіння по вулиці Будівельників, 11 стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. В результаті загинув чоловік 1983 року народження.
В управлінні зазначили, що обставини з'ясовується.
Нагадаємо, в Миколаєві на проспекті Героїв України, 23 невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Caddy.