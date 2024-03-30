У Миколаєві поліцейські викрили місцеву мешканку на збуті особливо небезпечного психотропу.
Про це повідомляє ГУ національної поліції Миколаївської області.
Підозрюваною виявилась 48-річна мешканка Миколаєва.
За даними поліція, жінка збувала наркотики на території обласного центру серед вузького кола осіб, а за згорток особливо небезпечного психотропу вона отримувала до 7000 гривень.
Правоохоронці затримали жінку одразу після збуту наркотиків та повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України. За скоєне підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо. як українські прикордонники збили дрон з наркотиками на ₴13 мільйонів.
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У Миколаєві поліцейські викрили місцеву мешканку на збуті особливо небезпечного психотропу.
Про це повідомляє ГУ національної поліції Миколаївської області.
Підозрюваною виявилась 48-річна мешканка Миколаєва.
За даними поліція, жінка збувала наркотики на території обласного центру серед вузького кола осіб, а за згорток особливо небезпечного психотропу вона отримувала до 7000 гривень.
Правоохоронці затримали жінку одразу після збуту наркотиків та повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України. За скоєне підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо. як українські прикордонники збили дрон з наркотиками на ₴13 мільйонів.