Згортки з наркотиками. Фото: ГУ національної поліції Миколаївської області.

У Миколаєві поліцейські викрили місцеву мешканку на збуті особливо небезпечного психотропу.

Про це повідомляє ГУ національної поліції Миколаївської області.

Підозрюваною виявилась 48-річна мешканка Миколаєва.

За даними поліція, жінка збувала наркотики на території обласного центру серед вузького кола осіб, а за згорток особливо небезпечного психотропу вона отримувала до 7000 гривень.

Правоохоронці затримали жінку одразу після збуту наркотиків та повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України. За скоєне підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення.

Наркотичний засіб. Фото: ГУ національної поліції Миколаївської області. Наркотичний засіб. Фото: ГУ національної поліції Миколаївської області.

Нагадаємо. як українські прикордонники збили дрон з наркотиками на ₴13 мільйонів.