Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

Правоохоронні органи разом з прикордонниками зупинили роботу канал незаконного переправлення осіб за кордон.

Про це повідомляє ДПСУ.

За даними служби, схему з переправлення осіб призовного віку через кордон до Молдови організував 25-річний одесит у змові з місцевим жителем.

«Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій», — сказано в поідомленні.

При цьому, в ДПСУ зазначили, що схема так і не запрацювала: правоохоронці викрили підозрюваних, коли ті намагалися переправити через держкордон 29-річного харків’янина. Вони побачили, як чоловіки посадили «клієнта» на потяг до прикордонного пункту і той заплатив їм за це.

Під час обшуку слідчі вилучили предмети, що доводять вину чоловіків. Також правоохоронці знайшли пакетик з речовиною білого кольору, яку направлять на експертизу.

«В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин», — додали в прес-службі.

Зараз обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

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