Правоохоронні органи разом з прикордонниками зупинили роботу канал незаконного переправлення осіб за кордон.
Про це повідомляє ДПСУ.
За даними служби, схему з переправлення осіб призовного віку через кордон до Молдови організував 25-річний одесит у змові з місцевим жителем.
«Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій», — сказано в поідомленні.
При цьому, в ДПСУ зазначили, що схема так і не запрацювала: правоохоронці викрили підозрюваних, коли ті намагалися переправити через держкордон 29-річного харків’янина. Вони побачили, як чоловіки посадили «клієнта» на потяг до прикордонного пункту і той заплатив їм за це.
Під час обшуку слідчі вилучили предмети, що доводять вину чоловіків. Також правоохоронці знайшли пакетик з речовиною білого кольору, яку направлять на експертизу.
«В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин», — додали в прес-службі.
Зараз обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Раніше поідомлялось, що військовозобовʼязані чоловіки з подвійним громадянством тепер не зможуть виїхати з України.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Правоохоронні органи разом з прикордонниками зупинили роботу канал незаконного переправлення осіб за кордон.
Про це повідомляє ДПСУ.
За даними служби, схему з переправлення осіб призовного віку через кордон до Молдови організував 25-річний одесит у змові з місцевим жителем.
«Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій», — сказано в поідомленні.
При цьому, в ДПСУ зазначили, що схема так і не запрацювала: правоохоронці викрили підозрюваних, коли ті намагалися переправити через держкордон 29-річного харків’янина. Вони побачили, як чоловіки посадили «клієнта» на потяг до прикордонного пункту і той заплатив їм за це.
Під час обшуку слідчі вилучили предмети, що доводять вину чоловіків. Також правоохоронці знайшли пакетик з речовиною білого кольору, яку направлять на експертизу.
«В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин», — додали в прес-службі.
Зараз обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Раніше поідомлялось, що військовозобовʼязані чоловіки з подвійним громадянством тепер не зможуть виїхати з України.