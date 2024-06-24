В Одесі вранці 24 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Повідомлялося також про декілька ракет, які рухаються у напрямку Одеси та Одеського району.
Місцеві пабліки публікують фото та відео диму в Одесі після вибухів.
Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В Одесі вранці 24 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Повідомлялося також про декілька ракет, які рухаються у напрямку Одеси та Одеського району.
Місцеві пабліки публікують фото та відео диму в Одесі після вибухів.
Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.