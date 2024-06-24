В Одесі вранці 24 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Повідомлялося також про декілька ракет, які рухаються у напрямку Одеси та Одеського району.

Місцеві пабліки публікують фото та відео диму в Одесі після вибухів.

Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.