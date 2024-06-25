БпЛА, фото з відкритих джерел

У ніч проти 25 червня безпілотники атакували Бєлгород, що в Росії, а також інші населені пункти області. Місцева влада звинувачує в атаці Україну.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Зазначається, що від атаки дронів поранень зазнали чотири цивільні людини. Зокрема, двоє з них постраждали від удару безпілотника по двох багатоквартирних будинках у місті Строїтель. Там вибито вікна та пошкоджено балконне скління на кількох поверхах, в одній із квартир повністю зруйновано балкон.

Згодом він заявив, що ЗСУ, мовляв, атакували шістьома безпілотниками Яковлевський міський округ, внаслідок чого постраждали дві людини.

Також він розповів, що в місті Строїтель нібито пошкоджені вікна та балконне скління на кількох поверхах багатоквартирного будинку, а в одній з квартир повністю зруйновано балкон. Також, за його словами, є пошкодження приватних будинків.

Тим часом в Міноборони РФ повідомили про те, що ППО знищила 29 українських БпЛА над територією Бєлгородської області та один — над територією Воронезької області.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, росіяни тричі обстрілювали з артилерії громади Миколаївської області.