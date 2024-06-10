Вантажівка в'їхала на угорську територію. Фото з Telegram-каналу Віталія Глагола

У Закарпатській області у неділю, 9 червня, автомобіль ГАЗ-66 на чорних номерах незаконно в'їхав на угорську територію.

Першим про прорив кордону повідомив місцевий журналіст Закарпаття Віталій Глагола у Telegram.

За його даними, інцидент стався на ділянці Косино та Велика Бийгань. Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці.

Вантажівка в'їхала на угорську територію. Фото з Telegram-каналу Віталія Глагола

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі «Прямого» прокоментував випадок. За його словами, прикордонники Угорщини затримали 32 українця.

Вантажівка в'їхала на угорську територію. Фото з Telegram-каналу Віталія Глагола

Андрій Демченко повідомив, що рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. В подальшому Угорщина повідомила про виявлення транспортного засобу та затримання 32 громадян України.

«Зі свого боку прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи», — додав речник прикордонної служби.

Нагадаємо, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.

Також повідомлялося, що 14 березня поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці, Одеської області за 500 метрів від кордону.