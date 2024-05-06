Рятувальники деблокують постраждалого з авто. Фото: ДСНС

У понеділок, 6 травня, поблизу села Лимани Галицинівської громади Миколаївського району автомобіль ВАЗ злетів у кювет.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

ДТП на Миколаївщині. Фото: ДСНС ДТП на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Зазначається, що на виклик прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини та з'ясувалось, що автомобіль ВАЗ злетів у кювет та врізався у дерево. Водія 1963 року народження затисло конструктивними елементами транспортного засобу.

За даними рятувальників, за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту деблокjвано постраждалого та передано медикам.

Чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 11 квітня сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу села Воєводське на автодорозі М-13 «Кропивницький-Платонове», що на Миколаївщині. Водій автомобіля Opel Vectra С не впорався з керуванням і автомобіль зʼїхав у кювет та перекинувся на дах. В результаті цього він постраждав разом з пасажир.