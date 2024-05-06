У понеділок, 6 травня, поблизу села Лимани Галицинівської громади Миколаївського району автомобіль ВАЗ злетів у кювет.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на виклик прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини та з'ясувалось, що автомобіль ВАЗ злетів у кювет та врізався у дерево. Водія 1963 року народження затисло конструктивними елементами транспортного засобу.
За даними рятувальників, за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту деблокjвано постраждалого та передано медикам.
Чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу.
Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 11 квітня сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу села Воєводське на автодорозі М-13 «Кропивницький-Платонове», що на Миколаївщині. Водій автомобіля Opel Vectra С не впорався з керуванням і автомобіль зʼїхав у кювет та перекинувся на дах. В результаті цього він постраждав разом з пасажир.
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У понеділок, 6 травня, поблизу села Лимани Галицинівської громади Миколаївського району автомобіль ВАЗ злетів у кювет.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на виклик прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини та з'ясувалось, що автомобіль ВАЗ злетів у кювет та врізався у дерево. Водія 1963 року народження затисло конструктивними елементами транспортного засобу.
За даними рятувальників, за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту деблокjвано постраждалого та передано медикам.
Чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу.
Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 11 квітня сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу села Воєводське на автодорозі М-13 «Кропивницький-Платонове», що на Миколаївщині. Водій автомобіля Opel Vectra С не впорався з керуванням і автомобіль зʼїхав у кювет та перекинувся на дах. В результаті цього він постраждав разом з пасажир.