Вибухотехніки розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком. Фото: Нацполіція

У Харківській області вибухотехніки упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який підірвався на ворожій протитанковій міні.

Про це повідомили у Нацполіції.

На Ізюмщині до правоохоронців звернулася жінка із заявою про зникнення співмешканця. За її словами чоловік поїхав з дому та не повернувся. Для його розшуку поліцейські застосували дрон, за допомогою якого виявили в полі підірваний автомобіль, по опису схожий на зниклий.

Вибухотехніки розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком. Фото: Нацполіція Вибухотехніки розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком. Фото: Нацполіція

Вибухотехніки протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

«Трагічний випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби «пробити» дорогу до фургону, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів», – зазначив заступник начальника Управління вибухотехнічної служби ГУНП у Києві Ігор Войцехівський.

Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого, аби родичі його могли поховати. Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.

Нагадаємо, що станом на 7 червня на Миколаївщині за допомогою машин механізованого розмінування вже розміновано 174,8 гектарів земель.

Як змінилась ситуація з розмінуванням області за рік, які показники та темпи має регіон зараз — читайте у матеріалі «НикВести».