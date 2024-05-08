Військового з Миколаївщини підозрюють у спробі підкупу поліції. Фото: Спецпрокуратура

На Миколаївщині військовослужбовцю окремої інженерно-позиційної роти повідомили про підозру у наданні хабаря.

Про це повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець, стосовно якого у квітні 2024 року було складено протокол про адміністративне правопорушення через керування авто в стані алкогольного сп’яніння, запропонував начальнику відділу реагування патрульної поліції хабар за ненаправлення його до суду.

«Отримавши відмову, він наполегливо неодноразово озвучував свою пропозицію. 1 травня, після фактичного надання неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США начальнику відділу, яке відбувалось під контролем правоохоронців, військовослужбовця було затримано», — йдеться у повідомленні.

Військового з Миколаївщини підозрюють у спробі підкупу поліції. Фото: Спецпрокуратура Військового з Миколаївщини підозрюють у спробі підкупу поліції. Фото: Спецпрокуратура

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше двом поліцейським одного з відділень поліції Миколаївського районного управління повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабаря. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.