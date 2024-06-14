Наслідки ворожої атаки по підприємству Херсона, 20 травня, 2024 року / Скрин з відео Херсонської ОВА

Російська армія 13 червня здійснила удари по 20 населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка і Херсон.

«Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 9 приватних будинків. Зафіксовані влучання в заклад культури і приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОДА, вночі сили протиповітряної оборони на Херсонщині знищили один ворожий безпілотник типу Shahed-131/13.

Нагадаємо, що в четвер, 13 червня, російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.