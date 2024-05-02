Російська армія за минулу добу завдали ударів по 22 населених пунктах Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворожих ударів зазнали Берегове, Янтарне, Михайлівка, Томарине, Зміївка, Антонівка, Берислав, Золота Балка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Велетенське, Садове, Микільське, Придніпровське, Понятівка, Ольгівка та Херсон.
Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та два приватні будинки. Зафіксовані влучання в ангарне приміщення й господарчу споруду.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що у середу, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.
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Російська армія за минулу добу завдали ударів по 22 населених пунктах Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворожих ударів зазнали Берегове, Янтарне, Михайлівка, Томарине, Зміївка, Антонівка, Берислав, Золота Балка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Велетенське, Садове, Микільське, Придніпровське, Понятівка, Ольгівка та Херсон.
Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та два приватні будинки. Зафіксовані влучання в ангарне приміщення й господарчу споруду.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що у середу, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.