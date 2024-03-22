Спалений автомобіль. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаївському районі правоохоронці затримали двох молодиків за підозрою у викраденні та підпалі автомобіля.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Повідомлення про те, що заволоділи автомобілем ВАЗ 21099 надійшло до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління ввечері 18 березня від 35-річного мешканця району.

За словами заявника, два дні тому через пошкодження залишив автомобіль на узбіччі дороги неподалік населеного пункту, у якому мешкає, а коли повернувся до транспортного засобу, то не виявив його на місці.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили викрадений автомобіль за декілька кілометрів від місця його викрадення спаленим.

Згодом правоохоронці встановили особи зловмисників. Зі слів 18-ти та 21-річних фігурантів з авто вони викрали колеса, а підпалили його, аби знищити докази своєї причетності.

Нині слідчі повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», а також частиною 2 статті 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу».

Відповідно до санкцій інкримінованих статей зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що ввечері, 13 грудня до правоохоронців звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що невідомий чоловік у райцентрі заволодів його автомобілем Hyundai Elantra та поїхав у напрямку Южноукраїнська.