На Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками. Фото СБУ

На Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Про це повідомляють у Службі безпеки України та поліції Миколаївської області.

Вказується, що до злочинної групи причетні п’ятеро людей. Серед них очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні.

«У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 44-річна мешканка Нової Одеси, маючи особисті знайомства та корумповані зв’язки у держорганах та установах на території обласного центру, у вересні минулого року організувала схему з виготовлення підроблених документів про стан здоров’я чоловіків призовного віку для визнання фахівцями медико-соціальної експертної комісії їх інвалідами певної групи, що сприяло зняттю їх з військового обліку та у подальшому безперешкодного перетину кордону», — повідомили у поліції

У СБУ додали, що фальшиві документи передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка «підтверджувала діагнози» втікачів та призначала їм групи інвалідності.

«Таким чином понад 15 ухилянтів планували використати це для виїзду до ЄС, але співробітники Служби безпеки запобігли втечі», — зазначили в СБУ.

Зазначимо, що на сайті Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи вказано, що заступницею головного лікаря є Світлана Белецька.

Керівництво центру медико-соціальної експертизи. Скриншот із сайту Керівництво центру медико-соціальної експертизи. Скриншот із сайту

Особам вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 3 статті 332 КК України.

Організаторку суд відправив під варту із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 610 тисяч 400 гривень, іншим підозрюваним — домашній арешт. Нині правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

На Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками. Фото поліції Миколаївської області На Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками. Фото поліції Миколаївської області На Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками. Фото поліції Миколаївської області

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.