Авто в якій пролунав вибух. Фото: Поліція Київської області

У місті Буча, що на Київщині, чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій відмовився відвезти його до кордону.

Про це повідомила поліція Київської області.

Як повідомили у поліції, сьогодні, 21 червня, близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.

За даними правоохоронців, до 59-річного водія автомобіля «КІА» у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримано місцевого, який підозрюється у спробі вбити двох знайомих гранатою.У результаті вибуху поранені двоє чоловіків 28 та 34 років.