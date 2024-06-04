Уночі, вівторка, 4 червня, на Вінниччині автобус, що перевозив школярів з екскурсії, потрапив у ДТП.
Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.
Зазначається, що ДТП сталося близько 00:40 біля села Кунка Гайсинського району.
За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
На той момент у салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталася з екскурсії.
По медичну допомогу звернулося семеро пасажирів, з яких п'ятеро - підлітки віком 16 та 17 років, один із них госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу та відпустили додому.
Поліція повідомила, що водія мікроавтобуса освідувано – він був тверезий.
За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Уночі, вівторка, 4 червня, на Вінниччині автобус, що перевозив школярів з екскурсії, потрапив у ДТП.
Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.
Зазначається, що ДТП сталося близько 00:40 біля села Кунка Гайсинського району.
За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
На той момент у салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталася з екскурсії.
По медичну допомогу звернулося семеро пасажирів, з яких п'ятеро - підлітки віком 16 та 17 років, один із них госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу та відпустили додому.
Поліція повідомила, що водія мікроавтобуса освідувано – він був тверезий.
За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.
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