ДТП на Вінниччини. Фото: Нацполіція Вінниччини

Уночі, вівторка, 4 червня, на Вінниччині автобус, що перевозив школярів з екскурсії, потрапив у ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Зазначається, що ДТП сталося близько 00:40 біля села Кунка Гайсинського району.

За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

На той момент у салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталася з екскурсії.

По медичну допомогу звернулося семеро пасажирів, з яких п'ятеро - підлітки віком 16 та 17 років, один із них госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу та відпустили додому.

Поліція повідомила, що водія мікроавтобуса освідувано – він був тверезий.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, 26 травня, в центрі Миколаєва на перетині вулиць Спаської та Маріупольської зіткнулися мотоцикл Kawasaki та автомобіль Mercedes. Внаслідок аварії 23-річний водій мотоцикла загинув на місці.