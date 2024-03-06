Нікол Пашинян. Фото: ТАСС

Уряд Вірменії збирається подати заявку на вступ до Євросоюзу найближчими часом.



Про це повідомляє Hraparak.

За інформацією видання, кілька днів тому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч із депутатами парламенту, а також міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії. На порядку денному стояли питання, пов'язані із початком процесу вступу країни до ЄС.

Нікол Пашинян повідомив, що Захід вимагає практичних кроків щодо зміни зовнішньополітичного курсу. Він заявив, що в нинішній ситуації Вірменія не має іншого вибору, окрім як погодитися з пропозицією Заходу, тому що «Росія повернулася до нас спиною».

Під час зустрічі прем'єр також представив терміни подання заявки: Вірменія має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

Нагадаємо, з 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

3 жовтня минулого року парламент Вірменії ратифікував Римський статут.

У відповідь на це в РФ заявили, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин, додавши, що «Єреван не врахував відповідні пропозиції Москви щодо статуту».

Країни, які ратифікували Римський статут, повинні затримати президента РФ Володимира Путіна, якщо він їх відвідає, оскільки у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.