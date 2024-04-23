Обстріл Херсона, фото з відкритих джерел

Росіяни минулої доби знову атакували Херсонщину. Через російську агресію загинуло двоє осіб, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

За інформацією ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.

Нагадаємо, що у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.