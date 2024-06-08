Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Війська РФ атакували з дрона машину швидкої допомоги в одному з населених пунктів Херсонщини

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Подія сталася в одному з населених пунктів Білозерського району Херсонщини.

«Окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик», — додав він.

За словами Олександра Прокудіна, у водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.

Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього — вибухова травма та поранння ноги. Медики дообстежують потерпілого.

Нагадаємо, що 23 березня на Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на «Пункт незламності» у Новоолександрівській громаді.