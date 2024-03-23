На Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на «Пункт незламності» у Новоолександрівській громаді.
Про це 23 березня повідомила Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни також обстріляли село Новоронцовка. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.
За даними ОВА, у 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми.
Оновлено 12:29: Внаслідок атаки двох FPV дронів по пункту незламності у Новоолександрівської громаді постраждало троє людей.
Крім того, до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.
Також серед потрепілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.
Нагадаємо, що впродовж доби 22 березня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 23 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.
На Херсонщині російські війська скинули з дрона вибухівку на «Пункт незламності» у Новоолександрівській громаді.
Про це 23 березня повідомила Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни також обстріляли село Новоронцовка. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.
За даними ОВА, у 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми.
Оновлено 12:29: Внаслідок атаки двох FPV дронів по пункту незламності у Новоолександрівської громаді постраждало троє людей.
Крім того, до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.
Також серед потрепілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.
Нагадаємо, що впродовж доби 22 березня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 23 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.