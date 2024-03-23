Знищенний російський дрон, фото з відкритих джерел

Впродовж доби 22 березня російські війська чотири рази обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 23 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.

Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 22 березня, о 09:31 та 14:41 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

О 14:00 обстрілів з артилерії зазнала Куцурубська громада.

Крім того, о 15:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.