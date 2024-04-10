Вчора, 9 квітня, росіяни здійснили обстріли 15 населених пунктів Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстріляв Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Червоний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Янтарне, Антонівку, Комишани і Херсон.
«Пошкоджені сім приватних будинків. Зафіксовані влучання у «Пункт незламності», стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської агресії одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Вчора, 9 квітня, росіяни здійснили обстріли 15 населених пунктів Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстріляв Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Червоний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Янтарне, Антонівку, Комишани і Херсон.
«Пошкоджені сім приватних будинків. Зафіксовані влучання у «Пункт незламності», стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської агресії одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.