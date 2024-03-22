Вчора, 21 березня, російська армія атакувала 17 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще семеро людей дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що війська РФ обстрілювали Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку і Херсон.
Внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхівки і 12 приватних будинків
«Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адміністративну будівлю, дитсадок, газогони, господарчу споруду, сільгосптехніку та автомобілі»,— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 22 березня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялося, що під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Вчора, 21 березня, російська армія атакувала 17 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще семеро людей дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що війська РФ обстрілювали Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку і Херсон.
Внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхівки і 12 приватних будинків
«Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адміністративну будівлю, дитсадок, газогони, господарчу споруду, сільгосптехніку та автомобілі»,— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 22 березня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Раніше повідомлялося, що під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.