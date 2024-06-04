Обстріл Херсонщини, архівне фото

Зранку, 4 травня, під ударом окупаційних військ опинилася центральна частина селища Білозерка.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, поранено 55-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.

Окрім того, під удар на вулиці потрапила 81-річна жінка. У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.

Згодом, голова ОВА повідомив, що у селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області внаслідок обстрілу загинула літня жінка.

«Російські війська вбили літню жінку у Велетенському. Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвір’ї власної оселі», — написав він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку.

Нагадаємо, що російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.