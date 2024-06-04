Зранку, 4 травня, під ударом окупаційних військ опинилася центральна частина селища Білозерка.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, поранено 55-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.
Окрім того, під удар на вулиці потрапила 81-річна жінка. У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.
Згодом, голова ОВА повідомив, що у селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області внаслідок обстрілу загинула літня жінка.
«Російські війська вбили літню жінку у Велетенському. Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвір’ї власної оселі», — написав він.
Внаслідок обстрілу пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку.
Нагадаємо, що російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Зранку, 4 травня, під ударом окупаційних військ опинилася центральна частина селища Білозерка.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, поранено 55-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.
Окрім того, під удар на вулиці потрапила 81-річна жінка. У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.
Згодом, голова ОВА повідомив, що у селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області внаслідок обстрілу загинула літня жінка.
«Російські війська вбили літню жінку у Велетенському. Місцева жителька загинула внаслідок ворожого обстрілу на подвір’ї власної оселі», — написав він.
Внаслідок обстрілу пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку.
Нагадаємо, що російські війська вранці 4 червня атакували Дніпро. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа і є постраждалі.