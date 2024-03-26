На Херсонщині російська армія атакувала двома FPV-дронами автобус, який віз гуманітарну допомогу.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
«У селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу»,— написав Олександр Прокудін.
За його словами, автобус та вантаж – знищені. Водій і пасажири не постраждали.
Нагадаємо, що у ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотники типу Shahed-131/136.
На Херсонщині російська армія атакувала двома FPV-дронами автобус, який віз гуманітарну допомогу.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
«У селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу»,— написав Олександр Прокудін.
За його словами, автобус та вантаж – знищені. Водій і пасажири не постраждали.
Нагадаємо, що у ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотники типу Shahed-131/136.