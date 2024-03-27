Вдень 27 березня російські війська кілька разів обстріляли Херсон.
Один із «прильотів» по офісній будівлі, розташованій у центрі міста, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Окрім офісу, є пошкодження житлового сектору. Зокрема, в будинку вибило шибки.
Мешканка будинку дивом не постраждала, додав голова ОВА.
Нагадаємо, що минулої доби російська армія обстріляла Херсонщину. Внаслідок ударів троє постраждалих.
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Вдень 27 березня російські війська кілька разів обстріляли Херсон.
Один із «прильотів» по офісній будівлі, розташованій у центрі міста, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Окрім офісу, є пошкодження житлового сектору. Зокрема, в будинку вибило шибки.
Мешканка будинку дивом не постраждала, додав голова ОВА.
Нагадаємо, що минулої доби російська армія обстріляла Херсонщину. Внаслідок ударів троє постраждалих.