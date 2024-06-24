Дим над Одесою після ракетної атаки РФ. Фото:Патрульна поліція Одеської області

У понеділок, 24 червня, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дим над Одесою після ракетної атаки РФ. Фото:Патрульна поліція Одеської області Дим над Одесою після ракетної атаки РФ. Фото:Патрульна поліція Одеської області

За його словами, постраждалим надається медична допомога. Їх кількість наразі уточнюється.

На цей час триває ліквідація пожежі, яка виникла після російської атаки.

Оновлено о 10:10. Наразі відомо про трьох поранених: 19-річного хлопця та двох чоловіків віком 50 та 58 років. Їх ушпиталили, розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.