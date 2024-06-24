У понеділок, 24 червня, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, постраждалим надається медична допомога. Їх кількість наразі уточнюється.
На цей час триває ліквідація пожежі, яка виникла після російської атаки.
Оновлено о 10:10. Наразі відомо про трьох поранених: 19-річного хлопця та двох чоловіків віком 50 та 58 років. Їх ушпиталили, розповів Олег Кіпер.
Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У понеділок, 24 червня, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, постраждалим надається медична допомога. Їх кількість наразі уточнюється.
На цей час триває ліквідація пожежі, яка виникла після російської атаки.
Оновлено о 10:10. Наразі відомо про трьох поранених: 19-річного хлопця та двох чоловіків віком 50 та 58 років. Їх ушпиталили, розповів Олег Кіпер.
Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.