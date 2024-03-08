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В ДСНС розповіли про оперативну обстановку з пожежами у Миколаївській області 265 пожеж, з них 92 в екосистемах 265 пожеж, з них 92 в екосистемах

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