Вдень, 8 березня росіяни вдарили по селу Ольгівка Тягинської громади Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської облпрокуратури.
За даними голова Херсонської ОВА Олександра Прокудіна попередньо, село атакували з безпілотника.
«Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, – травмований», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 7 березня, росіяни знову атакували Херсонську область. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.
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Вдень, 8 березня росіяни вдарили по селу Ольгівка Тягинської громади Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської облпрокуратури.
За даними голова Херсонської ОВА Олександра Прокудіна попередньо, село атакували з безпілотника.
«Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали двоє людей. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, – травмований», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 7 березня, росіяни знову атакували Херсонську область. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранення.