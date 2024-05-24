Обстріл Херсона (фото ілюстративне)

Минулої доби, 23 травня, російська армія здійснила обстріли 13 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися Золота Балка, Львове, Осокорівка, Тягинка, Інженерне, Іванівка, Велетенське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Придніпровське і Херсон.

«Внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків. Також зафіксоване влучання в заклад культури», — йдеться у повідомленні.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.