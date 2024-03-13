Вчора, 12 березня, росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Берислав, Дудчани, Шевченківку, Хрещенівку, Золоту Балку, Дніпровське, Янтарне, Львове, Степанівку, Станіслав, Садове, Тягинку, Чайкине, Одрадокам'янку та Херсон.
Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області
«У обласному центрі внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок та два приватних будинки, адмінбудівля, господарська споруда та гараж. В області були влучання у господарську споруду та сільгосптехніку»,— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.
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Вчора, 12 березня, росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Берислав, Дудчани, Шевченківку, Хрещенівку, Золоту Балку, Дніпровське, Янтарне, Львове, Степанівку, Станіслав, Садове, Тягинку, Чайкине, Одрадокам'янку та Херсон.
Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області
«У обласному центрі внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок та два приватних будинки, адмінбудівля, господарська споруда та гараж. В області були влучання у господарську споруду та сільгосптехніку»,— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.