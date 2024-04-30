На Херсонщині минулої доби через обстріл один мешканець загинув, ще один дістав поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Білозерка, Миколаївка, Тягинка, Велетенське, Садове, Інженерне, Берегове, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через обстріли пошкоджено 10 приватних будинків.

Також зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та приватний автомобіль.

Нагадаємо, у понеділок, 29 квітня, о з 09:38 по 10:01 артилерійських обстрілів зазнало село Рибаківка Коблівської громади.