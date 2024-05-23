Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

Російська армія вчергове атакувала Херсонську область. Внаслідок атаки зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон.

За даними ОВА, ракетою окупанти атакували Високопільську громаду та завдали авіаударів КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни вдарили по Херсону і вранці 23 травня, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Нагадаємо, що у ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».