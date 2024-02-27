Обстріл Херсонщини 20 лютого. Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку і приватні житлові будинки, три людини дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні станом на 06:00 27 лютого.

— Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Молодіжне, Нововоронцовку, Понятівку, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томину Балку, Козацьке, Новомиколаївку, Осокорівку, Садове, Дарʼївку, Антонівку, Станіслав, Степанівку, Одрадокамʼянку, Токарівку, Зеленівку, Сонячне та місто Херсон, — написав він.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено багатоповерхівку та 28 приватних будинків. В одному з районів Херсона зафіксовали влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, також пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі.

— Через російську агресію три людини отримали поранення, — наголосив Олександр Прокудін.

Крім того, внаслідок обстрілів у населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району та Станіслав Херсонського району пошкоджена господарська споруда та сільгосптехніка.

Також, 26 лютого російські війська шість разів обстріляли Миколаївську область. Під ударом опинилися дві громади — Куцурубська та Очаківська.