Російські війська за минулу добу завдали ударів по дев'яти населених пунктах Херсонської області, Через ворожі обстріли загинули троє цивільних.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що під ворожим вогнем перебували Понятівка, Садове, Львове, Тягинка, Новотягинка, Микільське, Токарівка, Томина Балка та Херсон.
Російські загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області – пошкоджень зазнали два багатоповерхові будинки, елеватор й автомобіль.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Російські війська за минулу добу завдали ударів по дев'яти населених пунктах Херсонської області, Через ворожі обстріли загинули троє цивільних.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що під ворожим вогнем перебували Понятівка, Садове, Львове, Тягинка, Новотягинка, Микільське, Токарівка, Томина Балка та Херсон.
Російські загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області – пошкоджень зазнали два багатоповерхові будинки, елеватор й автомобіль.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.