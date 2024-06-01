Над територією Миколаївської області вночі, 1 червня, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
«Доповнення. У ніч на 1 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу «Shahed 131/136», – йдеться у повідомленні ОВА.
Нагадаємо, учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Над територією Миколаївської області вночі, 1 червня, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
«Доповнення. У ніч на 1 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу «Shahed 131/136», – йдеться у повідомленні ОВА.
Нагадаємо, учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.