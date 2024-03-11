Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 11 березня cили та засоби протиповітряної оборони Збройних сил України збили 15 дронів-камікадзе типу «Шахед». Загалом російські загарбники запустили для чергової атаки 25 таких безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Сили оборони півдня України.

Більшість ворожих дронів, а саме десять, знищили в небі над Одеською областю.

В оперативному командуванні сил «Південь» також уточнили, що «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

«В Одеському районі внаслідок ворожої атаки було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано», — передали в Силах оборони півдня.

Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо, через уламки були зруйновані господарчі споруди. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, за добу, 10 березня, війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки.