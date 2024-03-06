У вівторок, 5 березня, внаслідок російських ударів по Херсонській області поранень зазнали двоє цивільних.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон.
Війська РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
«У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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У вівторок, 5 березня, внаслідок російських ударів по Херсонській області поранень зазнали двоє цивільних.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон.
Війська РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
«У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.