У Миколаєві на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця водій маршрутки збив велосипедиста, який помер на місці. Водію загрожує вісім років увʼязнення.

Це сталося у неділю, 3 березня близько 18:50, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, 57-річний водій маршрутного автобуса Mercedes Benz збив 39-річного велосипедиста, який їхав у тому ж напрямку, що і маршрутка.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінально кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Водій маршрутки у Миколаєві збив велосипедиста, який помер на місці / Фото: Нацполіція Миколаївської області Водій маршрутки у Миколаєві збив велосипедиста, який помер на місці / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП. Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 0 (63) 426 23 32 або 102.

Нагадаємо, в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.