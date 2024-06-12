Пожежі сухостою у Миколаївській області 11 червня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 11 червня рятувальники 20 разів боролися із пожежами на відкритих територіях у Миколаївській області.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, площа вигорілого сухостою та чагарників склала майже 20 гектар, що на три гектари більше ніж за попередню добу.

За словами надзвичайників, у Вознесенському районі вогонь двічі розповсюдився на території приватних домоволодінь.

Також, під час гасіння сухостою та тюкованої соломи у Миколаївському районі завдяки вчасній ліквідації не допущено поширення полум’я на 10 кубів будівельного лісу.

Загалом до гасіння залучались 80 рятувальників, 21 пожежний автомобіль, відділення місцевих пожежних охорон «Горохівське», «Первомайське», «Привільне», на допомогу вогнеборцям приходило й місцеве населення.

«Шановні мешканці Миколаївщини! Лише за дві останні доби виникло 36 пожеж сухої рослинності, а попереду спекотна погода та майже завжди висока або надзвичайна пожежна небезпека! Якщо Ви стали свідком займання, спробуйте загасити його самотужки, якщо вогонь швидко набирає обертів, одразу викликайте рятувальників за номером 101», — наголосили у ДСНС.

Пожежі сухостою у Миколаївській області 11 червня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі сухостою у Миколаївській області 11 червня / Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі сухостою у Миколаївській області 11 червня / Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.