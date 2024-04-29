Вогнеборці 29 квітня ліквідували пожежу гаражу на Миколаївщині / Фото: ДСНС

У Миколаївській області 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку.

Про це повідомили у Державній службі з надзичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці 17 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу гаража на території приватного домоволодіння. Пожежа виникла по вулиці Васляєва у Казанці Баштанського району.

Пожежу ліквідовали на площі 40 квадратних метрів, її причина встановлюється. Додатково на місце пожежі залучались співробітники поліції.

Вогнеборці 29 квітня ліквідували пожежу гаражу на Миколаївщині / Фото: ДСНС Вогнеборці 29 квітня ліквідували пожежу гаражу на Миколаївщині / Фото: ДСНС Вогнеборці 29 квітня ліквідували пожежу гаражу на Миколаївщині / Фото: ДСНС

Нагадаємо, 29 квітня вогнебороці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.