У Миколаївській області 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку.
Про це повідомили у Державній службі з надзичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що вогнеборці 17 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу гаража на території приватного домоволодіння. Пожежа виникла по вулиці Васляєва у Казанці Баштанського району.
Пожежу ліквідовали на площі 40 квадратних метрів, її причина встановлюється. Додатково на місце пожежі залучались співробітники поліції.
Нагадаємо, 29 квітня вогнебороці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.
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У Миколаївській області 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку.
Про це повідомили у Державній службі з надзичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що вогнеборці 17 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу гаража на території приватного домоволодіння. Пожежа виникла по вулиці Васляєва у Казанці Баштанського району.
Пожежу ліквідовали на площі 40 квадратних метрів, її причина встановлюється. Додатково на місце пожежі залучались співробітники поліції.
Нагадаємо, 29 квітня вогнебороці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.